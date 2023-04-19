Захарова назвала виновных в сложностях с инспекцией в рамках зерновой сделки

Захарова: сложности с инспекциями в рамках зерновой сделки возникают из-за Украины и ООН
Сложности с проведением инспекций в рамках зерновой сделки возникают из-за действий представителей Украины и ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций.
«Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо движения по зерновой сделке.