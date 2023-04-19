В МИД РФ ответили на заявление Японии об оккупации Курил

Упоминания Южных Курил в «Синей книге дипломатии» не более чем «ничтожные пассажи», так как эти острова уже давно стали частью России. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.

Япония использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год. Аналогичная формулировка присутствовала и в 2022 году, однако на этот раз в документе утверждается, что острова принадлежат Японии.

В Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Япония регулярно высказывала свои территориальные претензии к России в «Голубой книге по внешней политике». Формулировка о незаконной оккупации также не вызывает удивления.