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МИД РФ ответил на заявление Японии об оккупации Курил

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Упоминания Южных Курил в «Синей книге дипломатии» не более чем «ничтожные пассажи», так как эти острова уже давно стали частью России. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.

В МИД РФ ответили на заявление Японии об оккупации Курил
© РИА Новости

Япония использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год. Аналогичная формулировка присутствовала и в 2022 году, однако на этот раз в документе утверждается, что острова принадлежат Японии.

В Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Япония регулярно высказывала свои территориальные претензии к России в «Голубой книге по внешней политике». Формулировка о незаконной оккупации также не вызывает удивления.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что от этой реальности Японии «не уйти».

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