Лавров передал президенту Боливии добрые пожелания от Путина

"Хочу через вас передать самые добрые пожелания президенту [Луису] Арсе от президента [Владимира] Путина. У вашего президента есть приглашение посетить РФ, когда он найдет такую возможность. Понимаю, сейчас у вас большая занятость домашними делами, но, когда будет желание, мы с радостью примем президента", - сказал Лавров в начале встречи.