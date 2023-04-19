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Лавров передал президенту Боливии добрые пожелания от Путина

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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил боливийскому коллеге Рохелио Майте об имеющемся у лидера Боливии Луиса Арсе приглашении посетить Россию.

Лавров передал президенту Боливии добрые пожелания от Путина
© ТАСС

Главы МИД РФ и Боливии встретились в Каракасе. Встреча проходит в посольстве России в Венесуэле.

"Хочу через вас передать самые добрые пожелания президенту [Луису] Арсе от президента [Владимира] Путина. У вашего президента есть приглашение посетить РФ, когда он найдет такую возможность. Понимаю, сейчас у вас большая занятость домашними делами, но, когда будет желание, мы с радостью примем президента", - сказал Лавров в начале встречи.

После этого российский министр предложил коллеге обсудить отношения двух стран и наметить планы на будущее.

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