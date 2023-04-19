Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент», — сказал он, добавив, что Вашингтон гораздо чаще обманывает, чем в самом деле выполняет собственные обещания или предложения. Таким образом он ответил на вопрос о том, сможет ли Россия помочь Венесуэле преодолеть введенные Западом ограничения, учитывая, что подобный опыт у нее уже есть.