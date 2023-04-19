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Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент

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Соединенным Штатам нельзя доверять, они в любой момент могут обмануть. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, передает РИА Новости.

Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент
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«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент», — сказал он, добавив, что Вашингтон гораздо чаще обманывает, чем в самом деле выполняет собственные обещания или предложения. Таким образом он ответил на вопрос о том, сможет ли Россия помочь Венесуэле преодолеть введенные Западом ограничения, учитывая, что подобный опыт у нее уже есть.

Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы. По его словам, власти страны сами должны решить, как преодолеть возникшие из-за западных санкций экономические трудности. Руководству Венесуэлы необходимо определиться с тем, как в дальнейшем будет развиваться их государство, считает глава российской дипломатии.

Вместе с тем он заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы экономика Венесуэлы обрела независимость от прихотей и геополитических игр США. В этом плане ей пригодится опыт Москвы, считает Лавров.

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