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Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто оценил заявления Киева о возврате Крыма. Трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма
© globallookpress.com

Лавров напомнил, что украинские чиновники обещали в этом случае «уничтожить русский язык и русскую культуру», а также обеспечить доминирование украинской и глобальной культуры на полуострове.

Глава МИД России назвал подобные высказывания демагогичными, подчеркнув, что конфликт на Украине, как и другие, должен решаться на основе принципа неделимости безопасности, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, а также на основе принципа устава ООН.

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