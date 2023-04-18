Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто оценил заявления Киева о возврате Крыма . Трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

Лавров напомнил, что украинские чиновники обещали в этом случае «уничтожить русский язык и русскую культуру», а также обеспечить доминирование украинской и глобальной культуры на полуострове.

Глава МИД России назвал подобные высказывания демагогичными, подчеркнув, что конфликт на Украине, как и другие, должен решаться на основе принципа неделимости безопасности, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, а также на основе принципа устава ООН.