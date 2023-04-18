МИД запретил въезжать в Россию 333 гражданам Канады

Министерство иностранных дел Российской Федерации ввело санкции в отношении 333 граждан Канады, закрыв им въезд в страну на постоянной основе. В «черный список», который был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, попали спортсмены, подписавшие письмо об отстранении спортсменов из России от Олимпийских игра 2024 года, а также канадские политики провинций Онтарио, Альберта, Британская Колумбия.