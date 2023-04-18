Песков заявил, что точной даты прямой линии Путина пока нет

В Кремле сообщили, что дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным все еще не определена. Известно лишь, что она планируется.

Напомним, в 2022 году прямая линия не проводилась, а до этого в течение ряда лет глава государства отвечал на вопросы россиян в прямом эфире в июне. В 2021 году - 30 июня, в 2019 году - 20 июня, в 2018 году - 7 июня, в 2017 году - 15 июня. До этого традиционным месяцем прямой линии был апрель.