Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с российским лидером губернатор региона отметил, что готов продолжить свою работу, если доверит президент поддержат жители.
«Михаил Юрьевич, команда у Вас эффективная, Вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха», - ответил ему глава государства.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».