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58 минут назад

Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах

Национальная Служба Новостейиещё 1

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с российским лидером губернатор региона отметил, что готов продолжить свою работу, если доверит президент поддержат жители.

«Михаил Юрьевич, команда у Вас эффективная, Вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха», - ответил ему глава государства.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика,Михаил Ведерников,Дональд Трамп,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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