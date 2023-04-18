Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО

Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично посетит штабы «Восток» и «Днепр», находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО). Такие детали поездки пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл в беседе с ТАСС.