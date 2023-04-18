Мишустин поручил не сбавлять темпы по строительству жилья

"В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия. По поручению главы государства продолжаем льготные ипотечные программы. Они должны поддержать и наших людей, и отрасль. Важно принять все необходимые меры, для того чтобы сохранить набранный ритм", - подчеркнул глава кабмина во вторник на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры.