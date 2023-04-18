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29 минут назад

Мишустин поручил не сбавлять темпы по строительству жилья

ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу принимать все необходимые меры, чтобы не сбавлять темпы жилищного строительства.

Мишустин поручил не сбавлять темпы по строительству жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия. По поручению главы государства продолжаем льготные ипотечные программы. Они должны поддержать и наших людей, и отрасль. Важно принять все необходимые меры, для того чтобы сохранить набранный ритм", - подчеркнул глава кабмина во вторник на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры.

Политика,Михаил Мишустин,
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