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Посол Великобритании посетила российский МИД

Посол Британии посетила российский МИД, куда была ранее вызвана в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Об этом пишет РИА Новости. Она провела там около получаса.

Посол Великобритании посетила российский МИД
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что по этой же причине в российское министерство были приглашены послы США и Канады.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отреагировала на визит иностранных послов в суд на оглашение приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. По ее словам, любые попытки разжечь рознь и вражду в российском обществе будут жестко пресекаться, а послы, участвующие в подобной деятельности, будут выдворены из РФ.

Напомним, на оглашении приговора Кара-Мурзе присутствовали 40 дипломатов из 25 стран. Журналиста приговорили к 25 годам тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

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