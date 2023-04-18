Посол Великобритании посетила российский МИД

Посол Британии посетила российский МИД, куда была ранее вызвана в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Об этом пишет РИА Новости. Она провела там около получаса.

Ранее сообщалось, что по этой же причине в российское министерство были приглашены послы США и Канады.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отреагировала на визит иностранных послов в суд на оглашение приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. По ее словам, любые попытки разжечь рознь и вражду в российском обществе будут жестко пресекаться, а послы, участвующие в подобной деятельности, будут выдворены из РФ.