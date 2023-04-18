Госдума приняла поправки о пожизненном сроке за госизмену

Госдума 18 апреля одобрила поправки, увеличивающие срок наказания за госизмену до пожизненного. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки меняют статью 275 российского уголовного кодекса («Государственная измена»). Если они будут приняты окончательно, за шпионаж, передачу гостайн иностранцам, переход на сторону противника, за финансовую, консультационную или другую помощь в деятельности, направленной против РФ, смогут наказывать пожизненным заключением.

Пока максимальное наказание за госизмену в России составляет до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

Депутат Госдумы Василий Пискарев ранее отмечал, что осужденных за госизмену будут отправлять в колонии с особым режимом заключения, если поправки будут приняты.