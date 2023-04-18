$81.63+0.1289.66-0.50
22 минуты назад

Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание на Совет по детству

ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание министру просвещения РФ Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Она отметила, что вынуждена это сделать, как делают замечания учителя опоздавшим детям.

Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы условились, что с докладом сегодня выступит министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, член нашего совета. Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте", - сказала спикер Совфеда во вторник.

Кравцов принес извинения.

Политика,Сергей Кравцов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий