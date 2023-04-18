Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание министру просвещения РФ Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Она отметила, что вынуждена это сделать, как делают замечания учителя опоздавшим детям.

"Мы условились, что с докладом сегодня выступит министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, член нашего совета. Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте", - сказала спикер Совфеда во вторник.