Дума приняла закон о расширении полномочий президента России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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По словам Володина, законопроект наделяет главу государства дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений против России.

Полномочия президента расширяются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства.

Среди новых причин для лишения гражданства России: дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.