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13 минут назад

Дума приняла закон о расширении полномочий президента России

Lenta.ru

Дума приняла закон о расширении полномочий президента России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Дума приняла закон о расширении полномочий президента России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Володина, законопроект наделяет главу государства дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений против России.

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Полномочия президента расширяются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства.

Среди новых причин для лишения гражданства России: дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.

Отдельно в принятом Думой законе уточняется, что гражданства России могут лишить и в случае совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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