Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ

В МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Решение связано с грубым вмешательством стран в дела России и деятельностью, которая не соответствует дипстатусу. В министерстве больше никакой другой информации не раскрыли.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания послов Британии, США и Канады после оглашения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* прямым вмешательством во внутренние дела РФ.
МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор Кара-Мурзы*, который имеет также британское гражданство.
*Владимир Кара-Мурза включен Минюстом в реестр иноагентов