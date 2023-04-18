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26 минут назад

Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ

Лера Букина

В МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение связано с грубым вмешательством стран в дела России и деятельностью, которая не соответствует дипстатусу. В министерстве больше никакой другой информации не раскрыли.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания послов Британии, США и Канады после оглашения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* прямым вмешательством во внутренние дела РФ.

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор Кара-Мурзы*, который имеет также британское гражданство.

*Владимир Кара-Мурза включен Минюстом в реестр иноагентов

Политика,Андрей Келин,Мария Захарова,МИД России,
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