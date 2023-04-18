Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ

В МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

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Решение связано с грубым вмешательством стран в дела России и деятельностью, которая не соответствует дипстатусу. В министерстве больше никакой другой информации не раскрыли.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания послов Британии, США и Канады после оглашения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* прямым вмешательством во внутренние дела РФ.

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор Кара-Мурзы*, который имеет также британское гражданство.