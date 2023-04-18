Песков объяснил поездку Путина в зону СВО без Шойгу и Герасимова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции без министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Как сообщает ТАСС, их появление втроем в одной локации стало бы слишком большим риском.

«Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одном месте и давать такое искушение противнику», — сказал Песков.

Он добавил, что Шойгу присоединился по видео-конференц-связи к совещанию под руководством Путина в Херсонской области, а Герасимов — к другому совещанию, которое прошло уже в Луганской народной республике.