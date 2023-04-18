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Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в ЛНР и Херсонскую область

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Министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента РФ Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область, потому что их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в ЛНР
© РИА Новости

"Много было вопросов, почему не сопровождали [главу государства] Шойгу и начальник Генштаба (НГШ). Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", - отметил представитель Кремля во вторник.

Он добавил, что Шойгу и Герасимов по ВКС участвовали в совещаниях, которые Путин провел в штабах "Днепр" и "Восток".

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