Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента РФ Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область, потому что их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Много было вопросов, почему не сопровождали [главу государства] Шойгу и начальник Генштаба (НГШ). Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", - отметил представитель Кремля во вторник.
Он добавил, что Шойгу и Герасимов по ВКС участвовали в совещаниях, которые Путин провел в штабах "Днепр" и "Восток".