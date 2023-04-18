Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в ЛНР

"Много было вопросов, почему не сопровождали [главу государства] Шойгу и начальник Генштаба (НГШ). Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", - отметил представитель Кремля во вторник.