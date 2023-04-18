Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни Донецка

На встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни Донецка. Об этом сообщает агентство "БелТА".

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"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный", – сказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии сказал об интенсивных боях на донецком направлении. Он отметил, что со стороны ВСУ ведутся обстрелы и из-за этого гражданам тяжело. Лукашенко поинтересовался у Пушилина, чем Минск может помочь Донецку в сложившейся ситуации.

При этом глава белорусского государства предложил Пушилину помощь в восстановлении и нормализации жизни людей. Он уточнил, что предстоит много работы. Сказал, что нужно восстанавливать промышленные предприятия и сельское хозяйство.

"Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать", – сказал Лукашенко.

В свою очередь, Пушилин оценил традиционное белорусское гостеприимство. На что Лукашенко выразил радость и сказал, "я рад, что хорошее мнение сложилось о Белоруссии".

Отмечается, что это была первая официальная встреча Лукашенко с Пушилиным с момента вхождения ДНР в состав Российской Федерации.

Ранее Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии от Москвы, что она защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии. Он напомнил, что эта тема уже поднималась во время переговоров с Владимиром Путиным и российский лидер его поддержал в вопросах обеспечения безопасности.