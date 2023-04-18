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В Кремле прокомментировали план Макрона о подготовке переговоров РФ и Украины

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Там не располагают информацией о действиях президента Франции, заявил Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана и, соответственно, мы ничего от французской стороны не получали», — сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что Россия готова «прислушиваться к любым идеям по урегулированию на Украине, однако они должны учитывать интересы Москвы». По его словам, инициативе Бразилии по урегулированию «рано давать оценки».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эммануэль Макрон поручил своему советнику начать работу с китайским министром иностранных дел Ван И над созданием программы, которая станет основой для будущих переговоров.

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