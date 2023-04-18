Там не располагают информацией о действиях президента Франции, заявил Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана и, соответственно, мы ничего от французской стороны не получали», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия готова «прислушиваться к любым идеям по урегулированию на Украине, однако они должны учитывать интересы Москвы». По его словам, инициативе Бразилии по урегулированию «рано давать оценки».