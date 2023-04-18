Песков переадресовал в Минобороны вопрос о поиске призывников по камерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал использование видеокамер в Москве для определения места жительства призывников. Песков предложил переадресовать этот вопрос в Министерство обороны.

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«Это не наша прерогатива, этим занимается Министерство обороны, а также подведомственные ему военкомы. Нужно туда обращать эти вопросы», — сказал представитель Кремля.

В ходе этого брифинга Песков также рассказал, когда глава российского государства Владимир Путин посетил Херсонскую область. По словам пресс-секретаря российского президента, Путин посетил Херсонскую область и Луганскую народную республику 17 апреля.

На вопрос журналиста о том, почему президент РФ отправился в Херсонскую область и ЛНР именно сейчас, официальный представитель Кремля ответил, что Путин все чаще посещает новые регионы сам. Это позволяет ему получать информацию на месте, что очень важно для главнокомандующего.