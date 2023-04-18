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4 минуты назад

Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о поиске призывников по камерам в Москве

Газета.Ruиещё 8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал использование видеокамер в Москве для определения места жительства призывников. Песков предложил переадресовать этот вопрос в Министерство обороны.

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о поиске призывников по камерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не наша прерогатива, этим занимается Министерство обороны, а также подведомственные ему военкомы. Нужно туда обращать эти вопросы», — сказал представитель Кремля.

В ходе этого брифинга Песков также рассказал, когда глава российского государства Владимир Путин посетил Херсонскую область. По словам пресс-секретаря российского президента, Путин посетил Херсонскую область и Луганскую народную республику 17 апреля.

На вопрос журналиста о том, почему президент РФ отправился в Херсонскую область и ЛНР именно сейчас, официальный представитель Кремля ответил, что Путин все чаще посещает новые регионы сам. Это позволяет ему получать информацию на месте, что очень важно для главнокомандующего.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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