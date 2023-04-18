Посол США посетила заседание по делу журналиста Гершковича

Посол США в Москве Линн Трейси пришла в Мосгорсуд, где будет рассматриваться жалоба на арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Трейси побывала у Гершковича в московской тюрьме. Он подчеркнул, что журналист хорошо себя чувствует. По его словам, задержанный здоров и пребывает в хорошем эмоциональном состоянии. Блинкен добавил, что США по-прежнему призывают Москву немедленно освободить американского гражданина.

Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в том, что является американским шпионом. Российские спецслужбы утверждают, что он пытался получить сверхсекретные разведданные о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента сроком на два месяца.