Посол США посетила заседание по делу журналиста Гершковича

Посол США в Москве Линн Трейси пришла в Мосгорсуд, где будет рассматриваться жалоба на арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Трейси побывала у Гершковича в московской тюрьме. Он подчеркнул, что журналист хорошо себя чувствует. По его словам, задержанный здоров и пребывает в хорошем эмоциональном состоянии. Блинкен добавил, что США по-прежнему призывают Москву немедленно освободить американского гражданина.
Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в том, что является американским шпионом. Российские спецслужбы утверждают, что он пытался получить сверхсекретные разведданные о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента сроком на два месяца.
Президент США Джо Байден считает, что Гершковича арестовали незаконно, а Блинкен придал журналисту статус «незаконно удерживаемого» лица, что расширило полномочия ведомства в вопросе его освобождения.