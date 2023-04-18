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Лукашенко встретился с главой ДНР Пушилиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным в Минске. Как сообщает БелТА, он предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни.

Стало известно о встрече Лукашенко и Пушилина
© РИА Новости

По словам Лукашенко, в регионе надо восстанавливать и промышленные предприятия, и сельское хозяйство.

«В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы нечужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заявил белорусский президент.

Пушили в ответ заявил, что чувствует в Белоруссии «традиционное гостеприимство».

Напомним, что ранее Лукашенко заявлял, что развитие сотрудничества Белоруссии и России в промышленной сфере нужно ускорить. По его словам, республика делает ставку на развитие взаимодействия с российской стороной в этой отрасли. Он отмечал, что этому вопросу было уделено особое внимание в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в начале апреля.

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