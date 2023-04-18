Страны G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

В G7 осудили Россию за распространение «ложной информации» по Украине
Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) раскритиковали Россию за якобы имевшее место «распространение ложной информации» для привлечения поддержки действий Москвы на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.
Участники саммита выразили озабоченность из-за «иностранного вмешательства», в том числе дезинформации, нацеленной на «прерывание ... демократических процессов, дестабилизацию наших обществ, угрозу нашим людям», пишет RT.
«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее страны G7 заявили о намерении и далее работать над тем, чтобы пресечь обход санкций Россией, напоминает РИА ФАН.