Страны G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) раскритиковали Россию за якобы имевшее место «распространение ложной информации» для привлечения поддержки действий Москвы на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.