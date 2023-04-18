Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Об этом 18 апреля сообщили на сайте Кремля.

В штабе группировки войск «Днепр» Путин провел совещание, на котором обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. С докладами выступили командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск «Днепр», генерал-полковник Олег Макаревич и другие военачальники.

В штабе «Восток» Путин заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке в ЛНР.

Также Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им в дар копии икон, сообщили в Кремле.