В Госдуме предложили штрафовать проигнорировавших предписания Минюста иноагентов

— В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — отметил он.