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49 минут назад

В Госдуме предложили штрафовать проигнорировавших предписания Минюста иноагентов

Вечерняя Москваиещё 6

Госдума подготовила поправки в законодательство об иноагентах, игнорирующих предписания Минюста России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Госдуме предложили штрафовать проигнорировавших предписания Минюста иноагентов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — отметил он.

Помимо этого, предлагается запретить иноагентам получать государственную имущественную поддержку, а также закрепить за Минюстом право влиять на органы госуправления за соблюдением законодательства об иноагентах, написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Также в Госдуме предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, уже вышедшие в эфир песни иноагентов нужно оставить, а новые — запретить.

Политика,Общество,Василий Пискарев,Елена Драпеко,Минюст России,Госдума,
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