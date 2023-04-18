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Путин посетил штаб нацгвардии в ЛНР

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Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

В ЛНР глава государства заслушал доклады генерал-полковника Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении боевых действий.

Путин сообщил о приоритетах применения вооруженных сил

До поездки в ЛНР Путин побывал в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Там он, в частности, заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерала-полковника Олега Макаревича. В Херсонской области верховный главнокомандующий поздравил военнослужащих с Пасхой.

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