Путин посетил штаб нацгвардии в ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

В ЛНР глава государства заслушал доклады генерал-полковника Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении боевых действий.