В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 («Большой семерки») призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое во вторник, 18 апреля, совместное заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.
Дипломаты в документе напомнили о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений.
«Подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата», — подчеркивается в заявлении.
Главы МИД стран G7 призвали Москву вновь «подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении».