В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 («Большой семерки») призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое во вторник, 18 апреля, совместное заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.