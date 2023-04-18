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28 минут назад

В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Lenta.ru

Страны G7 («Большой семерки») призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое во вторник, 18 апреля, совместное заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны
Фото: ТАССТАСС

Дипломаты в документе напомнили о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений.

«Подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата», — подчеркивается в заявлении.

Главы МИД стран G7 призвали Москву вновь «подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении».

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