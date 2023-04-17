Захарова назвала недружественным шагом инцидент с Миннихановым в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает решение Молдавии об отказе во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову как «очередной недружественный шаг». Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.
«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что, с точки зрения России, данная мера направлена на то, чтобы подорвать «тесное» взаимодействие двух стран.
Ранее пограничная служба Молдавии объяснила отказ во въезде Минниханову «вмешательством во внутренние дела страны».
До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом и не пустили в страну.