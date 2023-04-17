$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Захарова: РФ считает отказ во въезде в Молдавию главе Татарстана недружественным шагом

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает решение Молдавии об отказе во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову как «очередной недружественный шаг». Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.

Захарова назвала недружественным шагом инцидент с Миннихановым в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что, с точки зрения России, данная мера направлена на то, чтобы подорвать «тесное» взаимодействие двух стран.

Ранее пограничная служба Молдавии объяснила отказ во въезде Минниханову «вмешательством во внутренние дела страны».

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом и не пустили в страну.

Политика,Мария Захарова,Рустам Минниханов,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий