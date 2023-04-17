Захарова назвала недружественным шагом инцидент с Миннихановым в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает решение Молдавии об отказе во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову как «очередной недружественный шаг». Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.

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«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что, с точки зрения России, данная мера направлена на то, чтобы подорвать «тесное» взаимодействие двух стран.

Ранее пограничная служба Молдавии объяснила отказ во въезде Минниханову «вмешательством во внутренние дела страны».