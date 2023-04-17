Небензя прокомментировал заявление США и еще 41 страны по делу Гершковича

Решения в деле обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича принимает суд, процедурные действия осуществляются в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя заявление США и еще 41 страны по Гершковичу.
"Это процесс, который идет в соответствии с юридическими процедурами, российским законодательством, мы много раз это комментировали. Это не моя сфера ответственности. Этим занимаются соответствующие российские ведомства. Только суд может решать, виновен ли он или нет", - сказал он.
Ранее в понедельник США и еще 41 страна выступили с заявлением, в котором призвали освободить Гершковича, а также обвинили Россию в ограничении свободы прессы. Постпредство США распространило это заявление в ООН.