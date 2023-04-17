$81.63+0.1289.66-0.50

Небензя прокомментировал заявление США и еще 41 страны по делу Гершковича

12

Решения в деле обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича принимает суд, процедурные действия осуществляются в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя заявление США и еще 41 страны по Гершковичу.

Небензя прокомментировал заявление США и еще 41 страны по делу Гершковича
© ТАСС

"Это процесс, который идет в соответствии с юридическими процедурами, российским законодательством, мы много раз это комментировали. Это не моя сфера ответственности. Этим занимаются соответствующие российские ведомства. Только суд может решать, виновен ли он или нет", - сказал он.

Лавров получил визу США

Ранее в понедельник США и еще 41 страна выступили с заявлением, в котором призвали освободить Гершковича, а также обвинили Россию в ограничении свободы прессы. Постпредство США распространило это заявление в ООН.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий