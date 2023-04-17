В Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы

В Брянской области была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района. По словам Богомаза, нарушитель «подорвался на заминированной защитной линии, созданной военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию страны и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов».
Напомним, что начале марта на территорию Брянской области проникла группа диверсантов. Затем они обстреляли автомобили с мирными жителями. В результате инцидента погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Также в ходе обследования территории региона силовики обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.