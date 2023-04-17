Лавров получил визу США

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что большая часть российской делегации получила визы США для участия в заседаниях Совета Безопасности организации (СБ ООН). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Небензи, в числе получивших визы находится и глава МИД России Сергей Лавров. Постпред также добавил, что визы не выдали российским журналистам.

Визы нужны российской делегации для участия в заседаниях СБ ООН в апреле, на которых Россия является председателем. Ожидается, что на заседаниях 24 и 25 апреля в Нью-Йорке председательствовать будет Сергей Лавров.