Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Залесочье в Погарском районе совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — написал Богомаз.

Он также отметил, что нарушитель границы подорвался на заминированной защитной линии. Она была создана Вооруженными силами России для пресечения попыток незаконного проникновения на территорию приграничного российского региона.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что наряд пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресек попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию РФ.