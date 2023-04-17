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Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Залесочье в Погарском районе совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
© РИА Новости

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — написал Богомаз.

Он также отметил, что нарушитель границы подорвался на заминированной защитной линии. Она была создана Вооруженными силами России для пресечения попыток незаконного проникновения на территорию приграничного российского региона.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что наряд пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресек попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию РФ.

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До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что 6 апреля приграничное управление УФСБ России по региону пресекло попытку украинских диверсантов вторгнуться на российскую территорию. По его словам, в составе диверсионно-разведывательной группы было 20 человек. Богомаз заявил, что подразделения Вооруженных сил России при содействии подразделений пограничных войск нанесли огневое поражение противнику.

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