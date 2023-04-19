Американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, США отказали в визе некоторым членам российской делегации.
Ранее постоянный представитель страны при международной организации Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия.