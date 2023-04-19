$81.60-0.0389.57-0.09
16 минут назад

США отказали в визе некоторым членам российской делегации

Lenta.ruиещё 2

Американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

США отказали в визе некоторым членам российской делегации
Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look PressRussian Foreign Ministry / Global Look Press

По его словам, США отказали в визе некоторым членам российской делегации.

Ранее постоянный представитель страны при международной организации Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия.

Политика,Виза в США,Василий Небензя,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий