Американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press Russian Foreign Ministry / Global Look Press

По его словам, США отказали в визе некоторым членам российской делегации.