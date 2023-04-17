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Лавров: РФ заинтересована в скорейшем окончании украинского конфликта

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров: РФ заинтересована в скорейшем окончании украинского конфликта
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Такое заявление Лавров сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», – заявил он.

Лавров также добавил, что во время встречи с Виэйрой был поднят вопрос о «том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».

Ранее Лавров также поблагодарил правительство Бразилии за «прекрасное понимание генезиса» ситуации на Украине.

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