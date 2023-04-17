Лавров: РФ заинтересована в скорейшем окончании украинского конфликта

«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», – заявил он.

Лавров также добавил, что во время встречи с Виэйрой был поднят вопрос о «том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».