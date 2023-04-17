Захарова прокомментировала активность западных дипломатов из-за суда над Кара-Мурзой*

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале посещение иностранными дипломатами Мосгорсуда, в котором происходило оглашение приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом). Она призвала их почаще посещать здание на Смоленской площади.

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Отмечается, что оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили порядка 40 дипломатов из 25 государств. После заседания суда послы Великобритании и США эмоционально высказались в защиту оппозиционера и потребовали немедленно освободить его.

Захарова подчеркнула, что публицисту не повезло с защитниками. По ее мнению, с такими друзьями, как представители западных дипмиссий, «врагов не надо».

Дипломат подчеркнула, что «освоившим ступеньки Мосгорсуда» западным коллегам следует вспомнить о том, что входит в обязанности дипломатов, а что нет. В частности, им необходимо посетить здание МИД РФ, «освежить воспоминания» о его ступеньках.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, суд приговорил оппозиционного публициста Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.