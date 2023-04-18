$81.63+0.1289.66-0.50

Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ

Депутаты Госдумы приняли поправку к проекту закона «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за действия, создающие угрозу безопасности России.

Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ
© РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, поправка касается 22 статьи закона. В первом чтении депутаты проголосовали за лишение гражданства за терроризм, тяжкие преступления против государства и других причин.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку к проекту закона о гражданстве, согласно которой заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ иностранцы смогут получить российский паспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий