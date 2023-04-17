Посол США в России Линн Трейси заявила, что посетила корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО в Лефортово. Об этом она сообщила у себя в Twitter-аккаунте, передает ТАСС.
«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад», — написала Трейси.
По ее словам, Гершкович «чувствует себя хорошо и держится стойко». Посол также призвала «немедленно освободить» журналиста.
Напомним, что Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.