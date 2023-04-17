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27 минут назад

Посол США в РФ посетила журналиста WSJ Гершковича в СИЗО

Елена Прошина

Посол США в России Линн Трейси заявила, что посетила корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО в Лефортово. Об этом она сообщила у себя в Twitter-аккаунте, передает ТАСС.

«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад», — написала Трейси.

По ее словам, Гершкович «чувствует себя хорошо и держится стойко». Посол также призвала «немедленно освободить» журналиста.

Напомним, что Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.

Политика,Видео,Эван Гершкович,Линн Трейси,СИЗО "Лефортово",
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