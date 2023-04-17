Захарова прокомментировала активность Запада из-за суда над Кара-Мурзой

«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо — если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет», — говорится в ее сообщении.