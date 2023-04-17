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26 минут назад

Захарова прокомментировала активность Запада из-за суда над Кара-Мурзой

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Западным дипломатам следовало бы напомнить о том, что вместо того, чтобы посещать суд над оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой (признан в России иноагентом), им следовало бы работать с российским МИД, в чем и состоит основная цель их деятельности в стране. Так на это Мария Захарова в Telegram.

Захарова прокомментировала активность Запада из-за суда над Кара-Мурзой
Фото: пресс-служба Мосгорсудапресс-служба Мосгорсуда

«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо — если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет», — говорится в ее сообщении.

Ранее сообщалось, что оглашение приговора над оппозиционером посетило 40 сотрудников дипломатических представительств из 25 стран, среди которых есть дипломаты из США, Канады, Великобритании и Франции.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Мосгорсуд,
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