Посол США в Москве посетила Гершковича в СИЗО Лефортово

Посол США в РФ Линн Трейси сообщила, что посетила корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в понедельник в СИЗО Лефортово.
"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", - приводятся слова посла в сообщении американского посольства в РФ в Twitter.
"Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана", - добавила дипломат.