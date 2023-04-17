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СМИ: президент получит полномочия по защите граждан РФ

Президента РФ наделят полномочиями по защите россиян в случае принятия иностранными или международными органами противозаконных решений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию текста поправок.

СМИ: президент получит полномочия по защите граждан РФ
© РИА Новости

Речь идет о законопроекте, позволяющем всем военнослужащим, которые прошли предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Именно в него вносят корректировки.

Так, законопроект может быть дополнен новой статьей, вносящей изменения в закон «О безопасности».

До этого стало известно о подготовке и внесении в нижнюю палату парламента соответствующей инициативы. Кроме того, в России выступают за внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за содействие исполнению решений таких организаций.

Ранее СМИ сообщили, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

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