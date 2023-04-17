СМИ: президент получит полномочия по защите граждан РФ
Президента РФ наделят полномочиями по защите россиян в случае принятия иностранными или международными органами противозаконных решений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию текста поправок.
Речь идет о законопроекте, позволяющем всем военнослужащим, которые прошли предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Именно в него вносят корректировки.
Так, законопроект может быть дополнен новой статьей, вносящей изменения в закон «О безопасности».
До этого стало известно о подготовке и внесении в нижнюю палату парламента соответствующей инициативы. Кроме того, в России выступают за внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за содействие исполнению решений таких организаций.
Ранее СМИ сообщили, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.