Милонов объяснил угрозы диареей в адрес сотрудников вейп-шопа

«Как должен вести себя отец шестерых детей, который выяснил, что в этом вейп-шопе продают вейпы детям? Ко мне как к депутату пришли люди и рассказали, что весь район знает про этот вейп-шоп. Детей ловят с вейпами, и они говорят, что купили именно в этом месте», — прокомментировал депутат.