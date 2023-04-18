В Госдуме подготовили ужесточающие поправки к закону об иноагентах

Глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовлены поправки, которые ужесточат закон об иноагентах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, организации и граждане, признанные иноагентами, могут лишиться права на имущественную поддержку от государства. Также Минюст будет контролировать соблюдение закона об иностранном вмешательстве, а не только за деятельностью иноагентов.

«Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы», — заключил Пискарев.