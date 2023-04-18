В Госдуме подготовили ужесточающие поправки к закону об иноагентах

Глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовлены поправки, которые ужесточат закон об иноагентах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, организации и граждане, признанные иноагентами, могут лишиться права на имущественную поддержку от государства. Также Минюст будет контролировать соблюдение закона об иностранном вмешательстве, а не только за деятельностью иноагентов.
«Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы», — заключил Пискарев.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализировала подрывную работу зарубежных неправительственных организаций против России. По его словам, зарубежные НПО, работая на подрыв конституционных и экономических основ России, стараются ускользнуть от внимания контролирующих органов, чтобы не отчитываться о своих действиях, финансовых тратах и истинных целях их деятельности.