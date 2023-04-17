В ГД ответили G7 на осуждение планов разместить ядерное оружие в Белоруссии

«Конечно, когда они раскручивают эту эскалацию — это "нормально". Когда мы предпринимаем ответные шаги, они говорят: "не смейте этого делать, потому что это не входит в наши планы, не надо защищаться, не надо обороняться, сдавайтесь и делайте так, как мы вам указываем, живите по нашим правилам и по нашим порядкам". Это они так хотят, а мы этого не хотим и не будем», — высказался парламентарий.