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В России ответили G7 на осуждение планов разместить ядерное оружие в Белоруссии

Россия не хочет и не будет жить по правилам «Большой семерки». Так в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на осуждение стран G7 планов Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии.

В ГД ответили G7 на осуждение планов разместить ядерное оружие в Белоруссии
© РИА Новости

«Конечно, когда они раскручивают эту эскалацию — это "нормально". Когда мы предпринимаем ответные шаги, они говорят: "не смейте этого делать, потому что это не входит в наши планы, не надо защищаться, не надо обороняться, сдавайтесь и делайте так, как мы вам указываем, живите по нашим правилам и по нашим порядкам". Это они так хотят, а мы этого не хотим и не будем», — высказался парламентарий.

Ранее главы МИД «Большой семерки» в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, осудили решение Москвы о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В частности, японский министр Есимаса Хаяси заявил, что такой шаг приведет к дальнейшей эскалации ситуации.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. По словам президента, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он указал, что такое решение было принято в связи с заявлением Великобритании о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

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