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МИД РФ: Россия практически в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

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Россия практически в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины. Об этом в ходе экспертного семинара «Украина между Россией и Западом» рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.

МИД РФ: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины
© газета.ру

«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией», — отметил Галузин.

Он добавил, что западу отведены функции штаба, тыла, поставщика разведданных и оружия.

Ранее газета Financial Times писала, что Украине будет очень сложно успешно провести грядущее контрнаступление из-за отсутствия превосходства в воздухе.

Британские военные эксперты полагают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком мало опыта и людей, чтобы синхронно и слаженно провести столь масштабную операцию.

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