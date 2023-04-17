МИД РФ: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Россия практически в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины. Об этом в ходе экспертного семинара «Украина между Россией и Западом» рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.

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«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией», — отметил Галузин.

Он добавил, что западу отведены функции штаба, тыла, поставщика разведданных и оружия.

Ранее газета Financial Times писала, что Украине будет очень сложно успешно провести грядущее контрнаступление из-за отсутствия превосходства в воздухе.