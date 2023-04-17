МИД РФ: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Россия практически в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины. Об этом в ходе экспертного семинара «Украина между Россией и Западом» рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.
«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией», — отметил Галузин.
Он добавил, что западу отведены функции штаба, тыла, поставщика разведданных и оружия.
Ранее газета Financial Times писала, что Украине будет очень сложно успешно провести грядущее контрнаступление из-за отсутствия превосходства в воздухе.
Британские военные эксперты полагают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком мало опыта и людей, чтобы синхронно и слаженно провести столь масштабную операцию.