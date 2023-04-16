Лавров вручил журналистам корзину с яйцами и куличом

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил журналистов пула с Пасхой. Он вручил им большую корзину с яйцами и куличом. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе пояснили, что министр направляется в турне по странам Латинской Америки. На борту самолета он обратился к сотрудниками СМИ с поздравлениями и вручил свой подарок.

«Потом посоревнуетесь в разбивании», - заметил глава ведомства.

В ответ журналисты торжественно «отправили» Лаврова в космос - подарили ему толстовку с надписью «Sky is not the limit».

При этом они подчеркнули, что для российской геополитики и целого мира недостаточно.