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6 минут назад

Лавров вручил журналистам корзину с яйцами и куличом

Илья Родин

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил журналистов пула с Пасхой. Он вручил им большую корзину с яйцами и куличом. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе пояснили, что министр направляется в турне по странам Латинской Америки. На борту самолета он обратился к сотрудниками СМИ с поздравлениями и вручил свой подарок.

«Потом посоревнуетесь в разбивании», - заметил глава ведомства.

В ответ журналисты торжественно «отправили» Лаврова в космос - подарили ему толстовку с надписью «Sky is not the limit».

При этом они подчеркнули, что для российской геополитики и целого мира недостаточно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у российского лидера Владимира Путина так же, как и у всех жителей страны, на столе будут куличи и крашеные яйца.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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