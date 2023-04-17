Лавров начал латиноамериканское турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. Об этом российском МИД.

Фото: Зафар Халилов / Sputnik/РИА Новости Зафар Халилов / Sputnik/РИА Новости

В рамках турне глава российской дипломатии посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

В дипведомстве отметили, что Лавров направляется в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах. «Для нас Латинская Америка — это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», — указали на Смоленской площади.

Ранее госдепартамент США предупредил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке будет ждать холодный прием. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени сталкивается с недружелюбием американских властей.