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32 минуты назад

Лавров начал латиноамериканское турне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. Об этом российском МИД.

Лавров начал латиноамериканское турне
Фото: Зафар Халилов / Sputnik/РИА НовостиЗафар Халилов / Sputnik/РИА Новости

В рамках турне глава российской дипломатии посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

В дипведомстве отметили, что Лавров направляется в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах. «Для нас Латинская Америка — это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», — указали на Смоленской площади.

Ранее госдепартамент США предупредил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке будет ждать холодный прием. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени сталкивается с недружелюбием американских властей.

В начале февраля, находясь в очередном турне по Африке, Лавров заявил о рецидиве колониализма западных стран на континенте. Министр призвал бывшие метрополии забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали страны региона, подчеркнув, что именно Россия стояла «у истоков освобождения Африки от колониального ига».

Политика,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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