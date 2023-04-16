Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению. Об этом 16 апреля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

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Помимо этого, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и совещание с членами правительства. В пресс-службе Кремля график президента официально не уточнили.

Прошлый президентский Совет по развитию местного самоуправления проходил в январе 2020 года. В тот раз заседание было посвящено роли местного самоуправления в реализации национальных проектов.