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Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению. Об этом 16 апреля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению
© Lenta.ru

Помимо этого, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и совещание с членами правительства. В пресс-службе Кремля график президента официально не уточнили.

Прошлый президентский Совет по развитию местного самоуправления проходил в январе 2020 года. В тот раз заседание было посвящено роли местного самоуправления в реализации национальных проектов.

14 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия президента России Владимира Путина должна состояться в 2023 году. При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что точных сроков ее проведения пока нет.

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