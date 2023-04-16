Москалькова пообещала отомстить за обстрел Донецка в пасхальную ночь

Россия отомстит за обстрел Донецка в пасхальную ночь. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В своем репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!», — написала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что в ночь праздника по Донецку было выпущено 20 ракет. В результате обстрела погибла беременная женщина, троих пострадавших госпитализировали в больницу. Москалькова уточнила, что прилеты были зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент проходило богослужение по случаю Пасхи.