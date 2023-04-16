Карасин прокомментировал ситуацию с украинским флагом на МПА СНГ

В Совете Федерации РФ заявили, что украинский флаг развевается над Петербургом законно и обоснованно: Украина не вышла из СНГ, а России нельзя «копировать идиотизм врагов».

Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Украина формально не вышла из Содружества, а, следовательно, её флаг вывешен наряду с другими перед штаб-квартирой Парламентской Ассамблеи СНГ вполне обоснованно», - написал Карасин.

Карасин считает, что специальная операция ведётся «не против Украины, а за Украину», чтобы Украина и ее народ могли «вернуться в лоно здравого смысла и добрососедских отношений с Россией».

По мнению сенатора, «нагнетание страстей и срыв флагов» похоже на то, «что делают с нашими святынями неонацисты» на Украине и на Западе.

Карасин добавил, что нельзя «копировать идиотизм врагов».

Накануне перед сессией Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Петербурге лимоновцы сорвали украинский флаг, развевающийся у Таврического дворца.