Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

"Сегодня РПЦ ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране, многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - сказал он.