Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в воскресенье поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что этот праздник наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью и стремлением совершать добрые дела.
"Пасха - великий православный праздник, который объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела", - приводятся его слова на сайте кабмина РФ.
Мишустин также отметил роль Русской православной церкви (РПЦ) в укреплении духовно-нравственных ценностей в России.
"Сегодня РПЦ ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране, многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - сказал он.
"Под Вашим предстоятельством развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории", - добавил Мишустин.
Православные верующие во всем мире в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.