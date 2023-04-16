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Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в воскресенье поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что этот праздник наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью и стремлением совершать добрые дела.

Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой
© ТАСС

"Пасха - великий православный праздник, который объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела", - приводятся его слова на сайте кабмина РФ.

Мишустин также отметил роль Русской православной церкви (РПЦ) в укреплении духовно-нравственных ценностей в России.

"Сегодня РПЦ ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране, многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - сказал он.

"Под Вашим предстоятельством развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории", - добавил Мишустин.

Православные верующие во всем мире в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.

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